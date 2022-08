Calaos, Home Automation Forum

Renov's Forum Info Joined: 08-03-2022 Last Visit: 08-06-2022, 12:49 AM Total Posts: 0 (0 posts per day | 0 percent of total posts) Total Threads: 0 (0 threads per day | 0 percent of total threads) Time Spent Online: 12 Minutes, 48 Seconds

Renov's Contact Details Homepage: https://www.hameaux-durables.org/les-francais-tentes-par-la-renovation/

Additional Info About Renov Sex: Undisclosed Bio: Rénovation de Cuisine et salle de bains en France



- Installez les portes de la salle de bains de façon à ce qu'elles s'ouvrent vers l'extérieur - si une personne tombe dans la salle de bains, elle ne bloquera pas la porte. Pour que tous les Français puissent utiliser facilement la salle de bains, prévoyez un espace libre d'au moins 1,5 m sur 1,5 m (5 pieds sur 5 pieds), des robinets anti-brûlures, des barres d'appui capables de supporter 113 kg (250 lb), des pommes de douche à tuyau flexible, des sièges dans la baignoire ou la douche, des sols et des surfaces antidérapants et des porte-serviettes plus bas.

-Pour cette rénovation de maison : Installez des poignées de robinets à levier dans la cuisine et la salle de bain.

- Installez votre table de cuisson à une hauteur de 75 à 81 cm (30 à 32 pouces) et veillez à ce que les cuisiniers n'aient pas à se pencher au-dessus des brûleurs pour actionner les commandes. En rénovation, Utilisez des poignées en forme de D pour les armoires et installez une surface de travail coulissante à une hauteur de 60 à 75 cm (24 à 30 pouces).

- Optez pour un réfrigérateur-congélateur côte à côte pour que les aliments soient à des hauteurs accessibles.